Minimumprijs voor CO2-uitstoot stroombedrijven

Bedrijven die elektriciteit opwekken betalen vanaf volgend jaar een minimumprijs van 12,30 euro voor elke ton CO2 die zij daarbij uitstoten. Dat bedrag loopt verder op tot 31,90 euro in 2030. De maatregel moet bedrijven prikkelen om de stroomproductie te verduurzamen.

Bedrijven moeten al betalen voor hun CO2-uitstoot door verhandelbare emissierechten te kopen. Maar omdat de prijs daarvan kan schommelen, hebben bedrijven nu geen zekerheid over de kosten die zij minimaal moeten maken. Door daar wel helderheid over te verschaffen, hoopt het kabinet ondernemingen aan te sporen meer te investeren in vergroening.

Daarom komt er bovenop het bestaande Europese systeem van handel in emissierechten een nationale CO2-belasting. Die gaan bedrijven betalen als de marktprijs voor een ton CO2 onder de vastgestelde minimumprijs zakt. De verwachting is overigens dat dit de komende jaren niet zal gebeuren.