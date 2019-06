Minimaal 16 euro per uur voor zelfstandigen

Zelfstandigen zonder personeel krijgen recht op 16 euro per uur. Het kabinet wil een minimumtarief om deze groep zzp’ers aan de „onderkant” van de arbeidsmarkt te beschermen tegen schijnzelfstandigheid.

Het bedrag moet voldoende zijn om van te leven en om daarnaast bijvoorbeeld een verzekering voor arbeidsongeschiktheid te nemen. Het plan was al aangekondigd in het regeerakkoord van de coalitie. Toen was sprake van een bedrag tussen de 15 en 18 euro.

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees stuurt zijn voorstel volgende week naar de Tweede Kamer, bevestigen ingewijden. Ongeveer 75.000 zzp’ers verdienen minder dan 15 euro per uur, bijvoorbeeld in de bouw, de zorg of bij de postbezorging.