Mini-minister helpt Dijsselbloem met koffertje

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kreeg dinsdag met het koffertje dat de begroting bevat hulp van zijn opvolger. Dat wil zeggen: van zijn „opvolger over dertig jaar”.

Dijsselbloem had vorige Prinsjesdag aangekondigd dat die zijn laatste zou zijn, in de verwachting dat hij inmiddels plaats zou hebben gemaakt voor een nieuw kabinet. Maar dat is tot ergernis van de PvdA’er nog altijd in aanbouw. Om de pil te vergulden én om de Tweede Kamer te wijzen op het belang van de jeugd en „begroten met oog voor volgende generaties” nam Dijsselbloem een toekomstig minister van Financiën mee: de 12-jarige Haci Nuh.

De Rotterdamse brugklasser was in zijn woonplaats verkozen tot mini-minister van Financiën omdat „hij goede ideeën heeft over geld”, zei Dijsselbloem. Haci, in een wat kleiner maatje van een verder identiek jacquet gestoken, hielp Dijsselbloem het koffertje met de begroting te dragen en nam aan de zijde van zijn ‘collega’ plaats in de Tweede Kamer.

Bij noodgevallen kon Dijsselbloem op zijn kleine kopie terugvallen, vertrouwde hij de Kamer toe: Haci droeg in zijn rugzak een reserve-exemplaar van de Miljoenennota mee. „Ik spreid graag mijn risico’s”, legde Dijsselbloem uit.

Tussen de bedrijven door had de mini-minister het druk met de pers, af en toe geroutineerd zijn elastieken stropdas rechttrekkend. Hij kan niet wachten om straks echt schatkistbewaarder te zijn, zei hij.