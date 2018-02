„Minder zorgen over EMA in Amsterdam”

De Italiaanse Europarlementariër Giovanni La Via heeft na een bezoek aan Amsterdam minder twijfels over de vestiging daar van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Hij heeft nog wel vragen over de manier waarop de toewijzing van het EMA, dat uit het Verenigd Koninkrijk moet vertrekken, tot stand is gekomen.

La Via bezocht de stad donderdag met een delegatie uit het Europees Parlement. De parlementariërs werden rondgeleid in de tijdelijke huisvesting voor het EMA, en kregen ook uitleg over het definitieve nieuwe hoofdkwartier dat nog op de Zuidas moet verrijzen.

De Italiaanse regering en de stad Milaan vechten het besluit van de EU-regeringsleiders om het EMA in Amsterdam te vestigen aan bij het Europees Hof van Justitie. La Via gaf aan dat dat een ruzie is die in de Europese Raad, waarin de regeringsleiders zitten, moet worden beslecht. Hij wil vooral dat het Europees Parlement in de toekomst eerder een stem krijgt bij dergelijke besluiten.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei vorige maand dat de keuze voor Amsterdam volgens de regels is gegaan.