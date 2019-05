Minder vrijheid voor moordenaar en verkrachter

Gevangenissen hebben de verlofregels voor gedetineerden die zijn veroordeeld voor zware misdrijven als moord en verkrachting aangescherpt. Ze hebben daartoe opdracht gekregen na het uitkomen van de onderzoeksrapporten over de fouten die zijn gemaakt in de zaak rond Michael P., die tijdens zijn verlof Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Gevangenissen zijn sindsdien strenger voor plegers van ernstige zogeheten levens-, zeden- en geweldsdelicten die net als P. het laatste deel van hun straf met meer vrijheden in een forensische kliniek zouden doorbrengen, blijkt uit een brief van Justitie waarop De Stentor als eerste de hand legde. Zulke gedetineerden krijgen minder gemakkelijk en soms pas later verlof. Enkelen die al waren overgeplaatst naar een kliniek, zitten nu weer in de gevangenis.