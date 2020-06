Minder mariniers vertrokken dit jaar bij Defensie

Het aantal mariniers dat vertrekt bij Defensie lijkt af te nemen. De afgelopen jaren zochten veel mariniers hun heil elders. De voorgenomen verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen was een belangrijke reden om te gaan.

Van januari tot en met mei vertrokken 51 mariniers. In diezelfde periode vorig jaar ging het nog om 69. In 2018, toen de uitstroom het hoogste was sinds 2010, namen 76 mariniers in de eerste vijf maanden van het jaar afscheid, blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd.

De afgelopen vijf jaren zag het Korps Mariniers in totaal 665 mannen vertrekken. Het totale korps bestaat uit ongeveer 2500 man. De uitstroom leidde er in augustus 2018 zelfs toe dat een eenheid (een Raiding Squadron) tijdelijk werd stilgelegd vanwege personeelstekort.

Sinds 2010 liet het Korps Mariniers bijna elk jaar een stijgende uitstroom zien. In 2011 ging het nog om 42 mannen (er zijn nog geen vrouwelijke mariniers). Dat was vier jaar later 103 en nog eens drie jaar later namen 182 mariniers ontslag.

Nederland zet deze special forces veelvuldig in bij militaire missies in het buitenland. Ze zijn op dit moment onder meer actief in Afghanistan en Irak. De uitstroom bij het Korps Commando Troepen nam dit jaar nog niet af vergeleken met dezelfde periode in de afgelopen twee jaar.

Uit een enquête in 2018 bleek dat veel mariniers de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne naar Zeeland niet zagen zitten. Dat was in 2012 besloten. Ook was er ontevredenheid over de faciliteiten van de nieuw te bouwen Michiel de Ruyterkazerne.

Een woordvoerder van Defensie vermoedt dat er een relatie is tussen de lagere uitstroom bij de mariniers en het niet doorgaan van de verhuizing naar Vlissingen. Maar hij houdt een slag om de arm omdat het nog maar over een periode van vijf maanden gaat.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie zei vorig jaar juni nog niet van plan te zijn de verhuizing te stoppen. Ze twijfelde er echter al sinds voorjaar 2018 over. In mei van dat jaar liet ze al onderzoeken of de kazerne in Doorn kon blijven. Later werden alternatieve locaties onderzocht.

In januari lekte uit dat de verhuizing vrijwel zeker van de baan was. Daartoe werd besloten omdat er grote zorgen waren over „toekomstbestendigheid en continuïteit van het Korps Mariniers” als de verhuizing door zou gaan. Er wordt nu gekeken naar compensatie voor Zeeland. De Tweede Kamer praat donderdag over de kazerne.