Minder gemakkelijk bijstand voor fraudeur

Wie beboet is voor bijstandsfraude, kan binnenkort niet langer meteen weer een bijstandsuitkering krijgen. Het kabinet wil voorkomen dat „fraude loont”.

Wie een huis in het buitenland of andere bezittingen heeft verzwegen bij het aanvragen van een bijstandsuitkering en daarvoor een boete heeft gekregen, komt vaak meteen weer in aanmerking voor de bijstand. De gemeente kijkt of de aanvrager te weinig bezit en verdient om zelf rond te komen, en rekent daarbij de boete mee.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil de wet nu zo wijzigen dat de gemeente daar geen rekening meer mee hoeft te houden. Nu maken fraudeurs meer kans op bijstand dan mensen die hun bezittingen eerlijk opgeven en dat is niet te rechtvaardigen, stelt ze.

Van Ark verwacht dat uitkeringsinstanties met de nieuwe regel ook strenger zullen zijn voor mensen die hun bezittingen niet melden.