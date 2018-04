Minder geld voor slecht werkend verpleeghuis

Een verpleeghuis dat te weinig geld besteed aan (extra) handen aan het bed, riskeert voortaan minder geld te krijgen. Dat is een van de maatregelen waarmee minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil bereiken dat iedere verpleeghuisbewoner genoeg tijd en aandacht krijgt.

Verpleeghuizen die weinig geld steken in managers en administratie en veel in hun personeel, worden in het vervolg de norm. Nu is het gemiddelde verpleeghuis nog de maatstaf. Dit jaar nog moeten verpleeghuisbewoners verbetering merken.

De Jonge wil waarborgen dat de 2,1 miljard euro die de komende jaren extra naar de verpleeghuiszorg vloeit, aan personeel wordt uitgegeven. In principe moet 85 procent van het geld besteed worden aan de medewerkers. Iedere instelling moet vooraf uitleggen waaraan zij het geld wil uitgeven. Blijken de middelen niet goed besteed, dan worden ze teruggevorderd.

Instellingen die niet aan de norm voldoen, krijgen ook minder nieuwe bewoners omdat zorgkantoren aspirant-bewoners gaan afraden daar hun intrek te nemen. Zij kunnen ook zelf beter bepalen welk verpleeghuis hun aanstaat, door de gegevens op kiesbeter.nl en de recensies op zorgkaartnederland.nl. Die laatste website krijgt daarvoor nu subsidie.

Verder wil De Jonge de administratieve rompslomp verder terugdringen en profiteren van moderne technologie. Er komt bijvoorbeeld een wedstrijd voor werkbesparende technische vindingen.