Minder asielaanvragen in EU

Bijna 150.000 asielzoekers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst om internationale bescherming in de Europese Unie gevraagd. Dat komt neer op een daling van 5 procent vergeleken met de eerste drie maanden, maar wel 4 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2018. Cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat wijzen dat uit.

Syriƫrs waren van april tot en met juni met 16.200 aanvragen de grootste groep, gevolgd door Venezolanen en Afghanen. Samen waren ze goed voor een kwart. Duitsland kreeg de meeste aanvragen te verwerken (33.200). Frankrijk en Spanje staan op plek twee en drie met ruim 28.000.

Eind juni waren EU-breed nog 880.300 aanvragen in behandeling, waarvan vier op de tien in Duitsland, aldus Eurostat.

In Nederland schommelt het aantal eerste asielaanvragen dit jaar rond de 1800 per maand. In juli waren het er met 1965 het meest. In die maand was volgens het Europese asielagentschap EASO ook in een aantal andere landen sprake van een stijging.

Ter vergelijking: alleen al in juli 2016 vroegen bijna 122.000 mensen asiel aan in Europa.