Miljoenennota gelekt: ondanks crisis lastenverlichting

Hoewel veel Prinsjesdag-tradities door het coronavirus niet doorgaan, is zoals elk jaar de Miljoenennota wel gelekt naar de media. Verschillende kranten en nieuwszenders hebben de stukken al in handen. Daaruit blijkt onder meer dat het kabinet ondanks de coronacrisis de knip trekt voor een lastenverlichting voor burgers.

Bezuinigen zit er dit jaar niet in, omdat dat de crisis alleen nog maar erger zou maken. Het zuinige beleid van de afgelopen jaren heeft er wel voor gezorgd dat Nederland „voldoende buffers” heeft om de gevolgen van de crisis op te vangen. De „economische fundamenten” zijn daarnaast sterk. Toch laat de coronacrisis diepe sporen na „in onze samenleving”, valt te lezen in het voorwoord van minister Wopke Hoekstra (Financiën), waar meerdere media, waaronder het ANP, de hand op legden.

„Tegelijkertijd is het goed om ons te realiseren dat iedere generatie zijn eigen ontwrichtende gebeurtenissen kent. We gaan nu door een diep dal. Maar, daar ben ik ben ik van overtuigd, we komen er uiteindelijk weer bovenop. Sterker en weerbaarder.” Hoekstra benadrukt dat de begroting „meer dan een antwoord op de coronacrisis” is. „We gaan door met de hervorming van de arbeidsmarkt, er komen extra middelen voor betaalbare woningen.” Het kabinet wil op deze manier investeren in „welvaartsgroei en meer welzijn op zowel de korte als op de lange termijn”.