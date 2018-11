Miljoenen voor kerkelijk erfgoed en vrijwilligers

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 9,5 miljoen euro beschikbaar voor „kerkenvisies” en 2 miljoen euro voor vrijwilligers van culturele erfgoederen.

Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) maandag tijdens het begrotingsdebat over het beleidsonderdeel Cultuur. Centraal in het debat stond de vraag waaraan de extra 80 miljoen euro per jaar voor kunst en cultuur besteed moet worden.

Een deel van dat bedrag gaat naar het opstellen van kerkenvisies. Die visies moeten volgens de minister duidelijkheid geven over de toekomst van duizenden kerkgebouwen in Nederland.

Ze noemde drie toekomstmogelijkheden voor kerkelijk erfgoed. „Welke kerken willen we echt behouden voor de eredienst? Welke kerken krijgen een herbestemming? En welke kerken kunnen wellicht gesloopt worden?”

Veel van deze gebouwen zijn afhankelijk van vrijwilligers, aldus de bewindsvrouw. Ze wil daarom 2 miljoen euro beschikbaar stellen om hen tegemoet te komen.

De minister gaat dat doen door hen onder andere meer praktische steun en erkenning te geven. Van Engelshoven wil een vrijwilligersprijs in het leven roepen, die volgens haar stimulerend zal werken en meer erkenning geeft.

Ook is er tijdens het debat gesproken over de Nederlandse eetcultuur. De minister heeft ermee ingestemd om vegetarische diners tot norm te maken binnen haar ministerie. Ze nam het voorstel van PvdD-Kamerlid Teunissen over. Zij wil dat voortaan vleeseters expliciet moeten aangeven dat ze een vleesmaaltijd willen.