„Miljoenen voor inkrimpen veestapel”

Het kabinet trekt nog eens 60 miljoen euro uit voor een stopregeling voor varkensboeren, aldus de nieuwe klimaatplannen. Daarmee verdwijnen mogelijk anderhalf miljoen van de in ruim twaalf miljoen varkens in Nederland.

Dat schreef het AD dinsdag, met vermelding van Haagse bronnen die zeggen dat inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is geworden. Naar verwachting brengt het kabinet het klimaatakkoord deze week naar buiten; volgens het AD aanstaande vrijdag.

Verkleining van de veestapel is een politiek gevoelig onderwerp, maar kwam desondanks in de afgelopen weken al ter sprake. Minder dieren kan verschillende doelen dienen, waaronder het halen van de klimaatdoelen en het verminderen van de uitstoot van stikstof.

Daarnaast is er de Urgenda-uitspraak, waarin werd bepaald dat Nederland meer moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Volgens het AD komt het bedrag van 60 miljoen vanwege het Urgenda-vonnis met spoed beschikbaar.

Net als bestaande plannen uit het regeerakkoord, is dit extra geld volgens de krant bedoeld voor zogeheten warme sanering. Daarbij gaat het om het uitkopen door de overheid van varkensboeren die willen stoppen met hun locatie of bedrijf.

Naast de extra miljoenen voor de varkenssector komt er volgens de krant jaarlijks zo’n 70 miljoen euro beschikbaar voor boeren die overstappen op duurzame landbouw.

Drastisch

In totaal trekt het kabinet in het klimaatakkoord bijna 1 miljard euro uit voor drastische CO2-reductie in de land- en tuinbouw, schrijft De Telegraaf. Met de financiële steun vanuit de overheid zou naar verwachting een vermindering van nog eens 6 megaton CO2 gehaald kunnen worden.