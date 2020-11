Miljoenen om druk op scholen door corona te verlichten

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit om scholen die door de corona-uitbraak krap zitten aan extra personeel te helpen. Met dat geld kunnen tegelijkertijd mensen die door de crisis even geen werk hebben, tijdelijk aan de slag worden geholpen. Het potje is vanaf 1 januari beschikbaar.

Door scholen geld te geven waarmee zij extra hulp kunnen inschakelen, moet voorkomen worden dat klassen noodgedwongen naar huis worden gestuurd. Het plan is daarnaast een uitwerking van de zogenoemde coronabanen die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) onlangs aankondigde.

„We zien dat de werkdruk van het personeel in het mbo de afgelopen maanden hoog is opgelopen”, zegt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Dat geldt evenzeer voor het basis- en voorgezet onderwijs, aldus minister Arie Slob, die voor dat segment verantwoordelijk is.

De druk op leraren en schoolleiders is hoog, omdat zij vaak fysiek en online onderwijs moeten combineren. En als collega’s in quarantaine moeten, loopt de werkdruk nog verder op. „Met dit geld willen we proberen verlichting te bieden in de klas,” zegt Slob.

Het kabinet erkent dat het door het al bestaande lerarentekort niet altijd zal lukken bevoegde leerkrachten te vinden. Maar ook meer ondersteunend personeel kan helpen de druk te verlichten, menen de bewindslieden. Te denken valt aan hulp bij de schoonmaak of bij het handhaven van de coronaregels.