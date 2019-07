Miljoenen extra voor scholen in krimpregio’s

Middelbare scholen in regio’s waar het aantal leerlingen afneemt, krijgen extra geld om die daling het hoofd te bieden. Daarvoor is de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar beschikbaar, meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

Vanuit het onderwijs wordt al langer gevraagd om meer geld voor scholen in krimpregio’s. Met name in Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg dreigen scholen kopje onder te gaan door een gebrek aan leerlingen.

„De daling van het aantal leerlingen is een probleem in grote delen van het land”, zegt Slob. „Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden.” Hoe het geld besteed wordt, zal volgens de minister per geval verschillen.