Militairen voeren actie bij nieuw cao-overleg

Personeel van Defensie gaat dinsdag actie voeren voor een betere cao. Een voorstel voor een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst werd vorige maand door de leden van de vakbond massaal verworpen. Het personeel eist meer geld en een beter pensioenvoorstel.

De vakbonden praten dinsdag weer met het ministerie. In de Tweede Kamer riepen partijen minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser maandag tijdens een debat over defensiepersoneel op om met een verbeterd cao-voorstel te komen.

Visser zei tijdens dat debat herziening van het pensioenstelsel belangrijk te vinden. Volgens haar is die regeling in haar huidige vorm „onrechtvaardig”. De bewindsvrouw wil verder het loonstelsel moderniseren omdat dat al meer dan honderd jaar oud is.

Er is na jaren bezuinigingen weer meer geld beschikbaar voor Defensie. De komende jaren stijgt de begroting; er komt structureel 1,5 miljard euro bij.

Vorig jaar oktober kreeg Defensie voor het eerst sinds 2013 een nieuwe cao. Die liep op 1 oktober af.