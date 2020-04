Militairen tijdelijk teruggekeerd na stilgelegde missie in Irak

Ongeveer 35 militairen zijn zaterdagochtend teruggekomen uit Irak, waar zij deelnamen aan een trainingsmissie, meldt Defensie. De missie is stilgelegd vanwege het coronavirus. De militairen kwamen aan op vliegbasis Eindhoven met een C-130 Hercules. Vooralsnog ligt de missie op verzoek van de Iraakse en Koerdische autoriteiten stil tot het einde van de ramadan, 24 mei.

In Irak is een handjevol Nederlandse militairen achtergebleven om voor het materieel en de gebouwen te zorgen. De terugkeerders kregen voor vertrek een medische check op ziekteverschijnselen, zegt een woordvoerder van Defensie. In Nederland hoeven ze niet eerst twee weken in quarantaine, maar ze moeten zich zoals iedereen houden aan de maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM.

Minister Ank Bijleveld van Defensie had onlangs al aangekondigd dat een deel van de Nederlandse militairen op buitenlandse missies tijdelijk zou terugkeren.

Eind maart keerden al ongeveer veertig militairen uit het noordwesten van Afghanistan terug. Daar zijn ongeveer 130 militairen gebleven, omdat een deel van de activiteiten wordt voortgezet. Ook in Kabul zit nog een handjevol Nederlanders, evenals in Jeruzalem. De vier Nederlanders in Burkina Faso, die voor een stilgelegde Amerikaanse trainingsmissie werken, zijn wel terug.

Bij de NAVO-operatie in Litouwen zijn ongeveer 110 Nederlandse militairen actief. Hier zijn coronabesmettingen geconstateerd. Hoeveel dat er zijn, zegt Defensie niet omdat het een lopende missie is. Inmiddels zijn negen Nederlanders uit de Baltische staat teruggekeerd, omdat ze ziek waren of in een risicogroep zaten, aldus de woordvoerder.

Het fregat De Ruyter is en blijft op volle sterkte actief in de Straat van Hormuz in het Midden-Oosten. Op het schip zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus aan boord komt. Zo mocht er bij het vorige havenbezoek om bij te laden niemand van boord of aan boord komen.