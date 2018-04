Militairen dienen klacht in tegen bewindsvrouw

Drie militairen die worden verdacht van wangedrag op de kazerne in Schaarsbergen, hebben een klacht ingediend tegen staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Hun advocaat Michael Ruperti bevestigt dat na berichtgeving van het AD.

Het drietal vindt dat de bewindsvrouw openlijk partij kiest voor de slachtoffers terwijl het onderzoek nog loopt. De militairen zeggen onschuldig te zijn. De klacht is ingediend bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Visser heeft eerder verklaard alles te zullen doen om de slachtoffers te helpen. Ze gaat nu niet verder op de zaak in. „Iedereen kan een klacht indienen bij de CIOD. Momenteel wordt bezien of deze klacht ontvankelijk is en zo ja door wie deze onderzocht zal worden. Daarom gaat Defensie op dit moment niet verder in op de inhoud van de klacht”, laat het ministerie weten.

In Schaarsbergen verklaarden drie militairen van de Luchtmobiele Brigade tijdens de ontgroening te zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. In verband met misstanden op de kazerne worden in elk geval acht militairen verdacht. Drie van hen worden door Ruperti vertegenwoordigd.