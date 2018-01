Militaire Willems-Orde hoogste onderscheiding

De Militaire Willems-Orde is de hoogste en oudste onderscheiding van Nederland. De onderscheiding is voor mensen die zich ‘in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden en moed, beleid en trouw, hebben onderscheiden’, zo staat in de wet. Dat hoeft niet speciaal in echte oorlogsomstandigheden te zijn geweest. Alleen moed, beleid en trouw doen ertoe voor de Willemsorde.

Het ereteken bestaat al meer dan tweehonderd jaar. Het is in 1815 in het leven geroepen door koning Willem I. De orde bestaat uit vier graden: ridder grootkruis, commandeur, officier en ridder. Dragers krijgen het zogeheten ordekruis aan een oranje lint met twee blauwe strepen.

Er zijn nog drie Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Het gaat om de Engelsman Ken Mayhew die in april 1946 de onderscheiding kreeg, Marco Kroon (2009) en Gijs Tuinman (2014). Zowel Kroon als Tuinman kregen de onderscheiding voor hun optreden tijdens missies in Afghanistan.

Sinds de instelling in 1815 is de onderscheiding ruim 6000 keer uitgereikt.