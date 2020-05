Militaire laagvliegroute boven Friesland geschrapt

De militaire laagvliegroute boven het oosten van Friesland wordt geschrapt. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie vrijdag aan de Tweede Kamer.

De laagvliegroute route van ruwweg het Lauwersmeer, via Drachten naar Meppel, wordt al sinds 2002 niet meer gebruikt. Destijds is gestopt om veiligheidsredenen en vanwege geluidsoverlast. De route bestond alleen nog op papier. In het noorden ontstond in de herfst van vorig jaar onrust toen Defensie aangaf er behoefte aan te hebben de route weer in gebruik te nemen voor de F-35 gevechtsvliegtuigen.

Het provinciebestuur startte in februari samen met gemeenten een lobby om de voornemens van tafel te krijgen. Gedeputeerde Douwe Hoogland laat weten blij en dankbaar te zijn dat de staatssecretaris de route definitief schrapt. Hij noemt het een succes voor de Friese natuur en de Friezen.