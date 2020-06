‘Militaire keuringen en opleidingen lagen lang stil’

Militaire keuringen en opleidingen hebben lang stilgelegen vanwege het coronavirus. Dat zegt staatssecretaris van Defensie Barbara Visser in gesprek met het AD. Doordat de keuringen een tijd hebben stilgelegen, konden er ook minder mensen worden aangenomen, stelt Visser.

„We hebben nog 9250 openstaande vacatures. Er zijn nog ongeveer 5500 banen vacant en de krijgsmacht wordt met 3500 mensen uitgebreid”, zei de staatssecretaris. De werving van kandidaten voor die functies ging volgens Visser gewoon door, maar mensen konden niet direct worden aangenomen, vanwege de coronamaatregelen. Voor vitale functies is dat proces wel doorgegaan, aldus Visser.

Als er weer gekeurd kan worden, vreest de staatssecretaris voor een grote toestroom van kandidaten. „Dat wordt best nog een uitdaging. Keuring, kleding, opleiding, screening. Wij stellen iets meer eisen dan een gemiddeld bedrijf als je bij ons gaat werken. Onze mensen hebben bijvoorbeeld ook een verklaring van geen bezwaar (VGB) nodig.”

Een belangrijk punt binnen Defensie momenteel is de huisvesting van militairen in kazernes. Voor de coronacrisis lagen die met zes of acht mensen in stapelbedden op een slaapzaal. „Dat kan dus niet meer”, stelt Visser. „We moeten naar 50 procent bezetting van de legeringsplaats, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Dat betekent dus dat je praktische dingen moet gaat bedenken. Kun je mensen vragen op en neer te rijden? Kun je iets doen met gebouwen?”