Een militair van de landmacht is gewond geraakt bij een training met een pantserhouwitser-simulator. De militair raakte met een arm bekneld en is per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden redelijk, aldus Defensie.

Defensie en de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie) zijn een onderzoek begonnen. Met de simulator op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde oefenen bemanningen onder meer het laden van het 155 millimetergeschut.