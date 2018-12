Milieupartijen en FNV tegen klimaatakkoord

Vijf milieuorganisaties, vakbond FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen kunnen niet leven met het voorgestelde klimaatakkoord. Ze zijn vooral ontevreden over de voorstellen voor de industrie. Het bedrijfsleven moet zwaarder worden aangepakt voor de vervuiling van het klimaat met het broeikasgas CO2, vinden ze.

De ontevredenen zijn Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en de FNV. Zij onderhandelden sinds begin dit jaar met onder meer de overheid en het bedrijfsleven over maatregelen om de klimaatdoelen te halen en „zo de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken”.

„Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord”, laten de organisaties weten. De bal ligt volgens hen „nu bij het kabinet”.

De ondertekening van het ontwerp-klimaatakkoord gaat vrijdag door. Dat zegt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, kort nadat de milieubewegingen afstand hebben genomen van het akkoord.

Nijpels vindt het heel jammer dat de milieuorganisaties dat besluit hebben genomen. „Maar de deur staat altijd open en de stoelen altijd klaar voor de milieubewegingen voor het hervatten van de onderhandelingen.”

De linkse oppositie heeft begrip voor het besluit van de milieubeweging en FNV om zich te distantiëren van het klimaatakkoord. Zij kunnen zich er niet achter scharen omdat de voorgestelde maatregelen „vaak nog vaag, vrijblijvend en boterzacht” zijn. De industrie draagt te weinig bij, vinden ze.

„Het kabinet faalt. Zoals iedere keer kiezen ze de kant van de vervuilende industrie waardoor een eerlijk en ambitieus klimaatakkoord uitblijft”, twitterde Jesse Klaver van GroenLinks. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen roept minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) op in te grijpen. „Grote vervuilers - als Shell - moeten hun eerlijk deel betalen.”

PvdA-voorman Lodewijk Asscher vindt dat de milieuorganisaties „groot gelijk” hebben dat ze onder deze omstandigheden geen klimaatakkoord sluiten. „Zolang de vervuilers niet gaan betalen is een breed gedragen klimaatakkoord ver weg.” Er is bijna een jaar onderhandeld door overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven over een klimaatakkoord.

Grote meerderheid Kamer achter Klimaatwet