Milieuministers EU voor veiliger kraanwater

De normen voor veilig kraanwater in Europa worden aangescherpt, hebben de milieuministers van de EU-landen dinsdag afgesproken. „De boodschap is duidelijk: waar u ook woont in Europa, u kunt het water zonder gezondheidsrisico’s drinken”, zei de Roemeense minister Ioan Deneș, die het overleg voorzat.

Het recht op toegang tot drinkwater van goede kwaliteit vinden de bewindslieden echter geen EU-bevoegdheid als het gaat om milieuzaken. Wel kwamen ze overeen dat de toegang, vooral voor kwetsbare groepen, beter moet en het verplicht wordt duidelijk te maken welke stoffen er in drinkwater zitten. Ook komen er strengere regels voor leidingen en ander materiaal dat met drinkwater in contact komt.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sprak na het overleg van een belangrijke stap, hoewel niet al haar wensen konden worden ingewilligd. „Wij hadden graag nog een aantal chemische stoffen toegevoegd gezien, maar we konden het als Nederland toch steunen.”

Lidstaten kunnen er verder voor kiezen het drinken van water uit de kraan in plaats van flesjes aan te moedigen, bijvoorbeeld via campagnes en tappunten in openbare gebouwen. Een andere suggestie is dat horecabedrijven gratis kraanwater gaan serveren.

De Europese Commissie kwam vorig jaar met een voorstel nadat ruim 1,6 miljoen Europeanen de zogenoemde Right2Water-campagne hadden gesteund. Het Europees Parlement nam eerder al een standpunt in en gaat nu met de lidstaten onderhandelen over de precieze tekst van de zogeheten Drinkwaterrichtlijn.