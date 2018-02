Mijn DUO maand lang beperkt bereikbaar

Door een groot ICT-vernieuwingsproject bij de Dienst Uitvoering Onderwijs zal het digitale loket Mijn DUO een maand beperkt bereikbaar zijn. Studenten kunnen wel hun gegevens inzien, maar het verhogen van een lening of andere wijzigingen doorvoeren is van 29 maart tot en met 30 april waarschijnlijk niet mogelijk.

De DUO, voorheen bekend als de IB-groep, gebruikt als sinds 1986 hetzelfde systeem. In het nieuwe systeem moet het voor gebruikers makkelijker worden om wijzigingen door te voeren en hun gegevens in detail in te zien.

Om het project af te maken moeten de persoonsgegevens van 4,8 miljoen mensen uit het oude systeem worden overgezet. Om de kans op fouten te minimaliseren worden de gegevens in het nieuwe en oude systeem tijdens dit proces gecontroleerd. Daarom moeten de gegevens worden bevroren, wat betekent dat studenten geen wijzigingen kunnen aanbrengen.

De DUO neemt een aantal maatregelen om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Kamer. Zo verandert er niets aan de uitbetaling van de studiefinanciering en lopen ook aflossingen door. Dringende wijzigingen of aanvragen kunnen via papieren formulieren worden afgehandeld.