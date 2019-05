Migranten weg bij station Brussel

De veelal Afrikaanse migranten die het Noordstation in Brussel bevolkten, zijn vertrokken naar daklozencentra en andere opvangplekken. Al lange tijd verbleven er grote groepen die zorgden voor een gevoel van onveiligheid, waarop een belangrijk busbedrijf weigerde te stoppen bij het grote station in de Belgische hoofdstad. Als ze niet waren vertrokken, zou de politie hen later op de ochtend hebben weggehaald.

Wie terugkeert naar het station, wordt naar een gesloten asielcentrum gebracht om te worden teruggestuurd naar het land van herkomst, waarschuwt minister Maggie De Block (Asiel en Migratie). “We geven het Noordstation nu terug aan de pendelaars en de reizigers. Een treinstation is geen opvangcentrum. De omstandigheden waren niet menselijk, noch voor transmigranten, noch voor de reizigers en voor de mensen die er moesten werken’’, aldus de minister.

Veel van de migranten willen geen asiel aanvragen in België, maar doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Wie asiel wil aanvragen krijgt hulp aangeboden.