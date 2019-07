Merkel maant leiders te bewegen in banenstrijd

De Duitse bondskanselier Angela Merkel maant de EU-leiders te ‘bewegen’ om tot een oplossing te komen voor de verdeling van de topfuncties in de EU. „Iedereen moet wat bewegen, en dan bedoel ik echt iedereen”, zei ze in Brussel voor nieuwe onderhandelingen die misschien Frans Timmermans het voorzitterschap van de Europese Commissie opleveren. „We gaan vandaag met nieuwe creativiteit aan het werk.”

De top zou om elf uur beginnen, maar de EU-leiders zijn sinds hun aankomst nog steeds bezig met onderling overleg en bilaterale gesprekken met EU-president Donald Tusk. Tusk wil de leiders nu om 13.00 uur bij elkaar hebben om spijkers met koppen te slaan.

Zo’n tien leiders verzetten zich tegen een voordracht van Timmermans, waaronder de vier Visegradlanden (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië). Maar ook een aantal christendemocratische premiers uit dezelfde politieke familie als Merkel, de Europese Volkspartij (EVP), is tegen. Zij vinden dat niet een sociaaldemocraat maar iemand uit de EVP commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moet opvolgen, omdat de EVP de grootste partij is in het Europees Parlement. Dat moet instemmen met de voordracht van de EU-leiders.