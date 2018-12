Mensensmokkelaars Mali op VN-sanctielijst

Drie Malinezen zijn op de VN-sanctielijst geplaatst. Twee van hen waren betrokken bij mensensmokkel. Nederland heeft zich samen met Frankrijk sterk gemaakt voor deze stap van de VN-Veiligheidsraad.

Het sluit aan bij een eerder Nederlands initiatief in de VN-Veiligheidsraad om zes mensensmokkelaars in Libië op de VN-sanctielijst te zetten. Nederland is tot eind dit jaar tijdelijk lid van de raad.

„Met het toepassen van deze sancties in Mali geeft de internationale gemeenschap een duidelijk signaal; dat het bedreigen van vrede en veiligheid in Mali niet zonder gevolgen blijft”, aldus minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Nederland is actief betrokken bij de situatie in Mali. Sinds 2014 zijn daar Nederlandse militairen actief voor de VN-missie Minusma. In mei stopt de Nederlandse bijdrage hieraan.