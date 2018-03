Mensenrechtenhof veroordeelt Turkije

Turkije heeft na de couppoging in 2016 twee prominente journalisten onrechtmatig in hechtenis genomen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt de ‘onwettige gevangenschap’ van Sahin Alpay en Mehmet Altan, van wie de vrijlating bovendien door het Hooggerechtshof is bevolen.

Het is voor het eerst dat Turkse journalisten die bij het gerechtshof hebben geklaagd, in het gelijk worden gesteld. De rechters oordeelden ook dat Turkije met de vervolging de vrijheid van meningsuiting heeft aangetast. Kritiek op de regering mag niet als steun aan terrorisme worden bestraft, zeggen ze.

Alpay is inmiddels onder huisarrest geplaatst. De journalist van de inmiddels gesloten krant Zaman werd afgelopen vrijdag uit de gevangenis vrijgelaten. Altan, onder meer leider van een politiek discussieprogramma, zit nog achter de tralies. Hij werd vorige maand tot levenslang veroordeeld.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg is een gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.