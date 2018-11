Mensenrechtenhof eist vrijlating Demirtas

Het Europees Hof voor de Mensenrechten eist dat Turkije zo snel mogelijk een einde maakt aan het voorarrest van Selahattin Demirtas, tenzij nieuwe bewijslast de voortdurende detentie rechtvaardigt. Turkije moet ook 25.000 euro aan schadevergoeding en onkosten betalen aan het voormalige hoofd van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP.

Dat heeft het hof bepaald in een zaak die Demirtas, één van de bekendste politici van Turkije, in Straatsburg had aangespannen vanwege zijn arrestatie eind 2016 en het erop volgende voorarrest. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische propaganda.

Het hof aanvaardt dat Demirtaş is opgepakt op grond van de „redelijke verdenking” dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd. Maar de duur van het voorarrest is onvoldoende te rechtvaardigen. Hij werd door zijn detentie bewust beperkt in zijn politieke vrijheid, met name tijdens het referendum over grondwetswijzigingen en de presidentsverkiezingen.

Demirtas werd in september tot ruim vier jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens terroristische propaganda. Hij wordt van meer zaken beschuldigd. Toen hij werd veroordeeld, zat hij al 23 maanden in voorarrest.