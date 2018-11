Mensenrechtenhof: arrestaties Navalny politiek

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft Rusland veroordeeld voor de reeks arrestaties van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens het Hof hadden twee arrestaties als doel „het politieke pluralisme” in Rusland te onderdrukken en waren vijf andere zaken „onnodig in een democratische samenleving.”

Rusland moet ruim 51.000 euro schadevergoeding aan Navalny betalen plus 12.653 euro aan onkosten. De 42-jarige Kremlin-criticus werd dinsdag nog tegengehouden toen hij in Moskou op het vliegtuig wilde stappen om de behandeling van zijn zaak in Straatsburg bij te wonen. Later mocht hij alsnog vertrekken.

Navalny had Rusland aangeklaagd omdat hij tussen 2012 en 2014 bij verschillende gelegenheden was gearresteerd om volgens hem politiek gemotiveerde redenen. Hij kwam vorige maand vrij na een detentie van twintig dagen nadat hij had opgeroepen tot protesten tegen de plannen van de Russische regering om de pensioenleeftijd te verhogen.