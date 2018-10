Mensen onwel door geur in metro Brussel

Acht metroreizigers in Brussel zijn onwel naar het ziekenhuis afgevoerd nadat zij werden bevangen door een sterke geur. Twee metrostations in het centrum zijn ontruimd en afgesloten, bevestigt de Brusselse brandweer. De geurhinder is afkomstig van een product dat wordt gebruikt voor het waterdicht maken van een bovengrondse fietsparkeerplaats op het De Brouckèreplein, aldus een woordvoerder van vervoersmaatschappij MIVB.

Door het incident waren verschillende metrolijnen in het centrum enige tijd onderbroken. Het metroverkeer is inmiddels hervat maar de stations De Brouckère en Rogier blijven dicht tot ze voldoende gelucht zijn, aldus een woordvoerder.