Meningokokken B niet in Rijksvaccinatieprogram

Het vaccin tegen de ziekmakende bacterie meningokokken B wordt voorlopig niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Met dat besluit volgt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) een advies van de Gezondheidsraad.

Blokhuis zegt het vaccin niet nu op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma omdat er nog „onduidelijkheid” is rondom de effectiviteit.

De staatssecretaris sluit niet uit dat er in de toekomst een ander besluit wordt genomen over het vaccin, op basis van nieuwe informatie. Dat zal naar verwachting over 3 jaar zijn.