Meldpunt misstanden Defensie „onafhankelijker”

Het interne meldpunt voor misstanden bij Defensie gaat rechtstreeks onder de hoogste ambtenaar van het ministerie vallen, de secretaris-generaal. Het wordt geen onderdeel van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser hoopt daarmee nog meer de onafhankelijkheid van het meldpunt te kunnen benadrukken. Regeringspartij CDA had erop gewezen dat personeel de COID als een verlengstuk van de leiding ziet. Het meldpunt wordt nu een bijzondere organisatie-eenheid, net zoals bij andere ministeries, aldus een woordvoerder.

Uit onderzoek blijkt dat de cultuur bij Defensie misstanden in de hand werkt. Ook is er een geringe bereidheid om misstanden te melden. Het onderzoek werd uitgevoerd na misstanden op de kazerne in Schaarsbergen, waar drie militairen zouden zijn misbruikt bij hun eenheid.