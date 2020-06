Meldpunt gedwongen adoptie slordig met verslagen

Het verhaal van ouders die tegen hun zin hun kind hebben afgestaan en van die kinderen zelf, was niet veilig bij het ‘aanmeldpunt’ dat voor hen is ingericht. Verslagen zijn niet altijd correct opgesteld en de privacy was niet gewaarborgd, erkent verantwoordelijk minister Sander Dekker.

Het Verwey Jonker Instituut doet in opdracht van Dekker nader onderzoek naar binnenlandse adoptie van de jaren vijftig tot tachtig. Dat moet aan het licht brengen of dat inderdaad soms onder druk of zelfs dwang gebeurde en hoe vaak dan wel. Afstandsmoeders en adoptiekinderen konden zich melden bij stichting Fiom en het ministerie, die hen vervolgens doorgeleidde naar het VJI.

Maar hun verhaal is „in ieder geval in één situatie” niet goed opgetekend, geeft Dekker toe. Bovendien werden de gespreksverslagen op het ministerie niet volgens de privacyrichtlijnen bewaard.