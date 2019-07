Melden vermissing rijbewijs wordt makkelijker

Wie zijn of haar rijbewijs kwijtraakt, of vermoedt dat met het document gefraudeerd wordt, hoeft straks niet meer langs bij de gemeente. Het wordt mogelijk direct digitaal melding te maken van vermissing bij de wegverkeersdienst RDW. Het rijbewijs wordt dan ook meteen ongeldig.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werkt aan een wetswijziging die dat mogelijk maakt. „Voor de burger is het van groot belang dat in geval van vermissing of diefstal zijn rijbewijs zo snel mogelijk ongeldig wordt”, aldus de bewindsvrouw. Met die maatregel kan fraude en misbruik worden voorkomen.

Formeel moet bij vermissing van een rijbewijs aangifte worden gedaan bij de politie, maar in de praktijk is die taak de afgelopen jaren bij de gemeente komen te liggen. Pas als de houder een nieuw rijbewijs aanvraagt, komt het oude te vervallen. Dat kan identiteitsfraude in de hand werken, aldus Van Nieuwenhuizen.