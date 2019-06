Melden verlies paspoort wordt makkelijker

Paspoort kwijt? Het melden van het verlies wordt makkelijker. In de toekomst kan je online de vermissing aangeven en de geldigheid van het document „stop” zetten, net zoals nu met bijvoorbeeld een bankpas.

Zo wordt misbruik tegengegaan, hoopt verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops over zijn plan voor StopID. De bewindsman komt ook met andere voorstellen om de afgifte van paspoorten eenvoudiger te maken. Dat kan tot meer verbeteringen leiden. Nu is het bijvoorbeeld voor de meesten zo dat je paspoort of identiteitskaart bij je gemeente aanvraagt, en dat zou uiteindelijk „plaatsonafhankelijk” kunnen.

Knops streeft onder meer naar een compleet centraal register met alle gegevens over uitgegeven documenten, om de huidige tijdrovende processen te verkorten. Hij hoopt dat de verbeteringen uiterlijk in 2024 zijn uitgevoerd. Het gaat zo’n 46 miljoen euro kosten, maar het kan uiteindelijk ongeveer 5 tot 7 miljoen euro per jaar schelen.