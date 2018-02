„Meld betaling Palestijnen aan Kamer”

Het kabinet moet de Tweede Kamer voortaan eerst op de hoogte stellen als het geld wil overmaken aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA).

De SGP diende donderdag een motie in met die boodschap. Als het kabinet de Kamer eerst informeert, kan die bepalen of het politiek gezien wel handig en verstandig is om het geld uit te keren, aldus SGP-Kamerlid Van der Staaij.

Hij wil zodoende voorkomen dat de Kamer nog een keer verrast wordt door minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). In reactie op het besluit van Amerika om een deel van het geld voor UNRWA op te zouten, maakte zij de Nederlandse bijdrage van 13 miljoen aan die organisatie onlangs juist versneld over.

Over die beslissing is „serieuze discussie” ontstaan, constateerde Van der Staaij. De regeringspartijen CU, VVD en CDA stelden er kritische Kamervragen over. Ook PVV en SGP keerden zich ertegen.

De Kamer stemt vermoedelijk dinsdag over de SGP-motie.