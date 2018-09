Meevaller: Prijs straaljager F-35 daalt verder

De straaljagers die Nederland wil aanschaffen als vervanging van de F-16, worden steeds goedkoper. De prijs voor de Joint Strike Fighter of F-35 is inmiddels gedaald naar zo’n 89 miljoen dollar, omgerekend 77 miljoen euro, en kan nog verder zakken.

Begin vorig jaar kostte zo’n jet nog ruim 94 miljoen dollar. Nederland heeft al twee testtoestellen en krijgt volgend jaar acht exemplaren. Uiteindelijk gaat de Nederlandse vloot JSF’s uit 37 toestellen bestaan.

De prijs daalt door grote bestellingen, onlangs nog een miljardenorder door de Amerikanen. Met een daling van de kosten was al vanaf het begin rekening gehouden. Het is de verwachting dat in 2020 de prijs is gedaald naar 80 miljoen dollar.