Meetprobleem deert versterking Groningen niet

De problemen vorig jaar met een deel van het netwerk van het KNMI dat in Groningen aardbevingen meet, heeft geen gevolgen gehad voor de versterkingsoperatie van gebouwen. Dat blijkt uit eerste onderzoek, meldt verantwoordelijk minister Eric Wiebes.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zal extra onderzoek laten doen om dit te bevestigen. Het streven is de resultaten half mei te presenteren. Volgens de NAM zijn er ook geen gevolgen voor de schadeafhandeling. Dat moet ook nog door onafhankelijk onderzoek worden bevestigd.

Het probleem met de meters van het KNMI werd vorig jaar augustus ontdekt. In december werden de meters bijgesteld.

Wiebes meldt verder dat er een afwijking is geweest in de verwerking van een deel van de data van de beving bij Slochteren op 27 mei 2017. Toen deed zich daar een beving voor met een kracht van 2,6. De gevolgen hiervan worden onderzocht. Het KNMI is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.