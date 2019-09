Meesteroplichtster krijgt tien jaar cel

Een 64-jarige Belgische meesteroplichtster is in Gent door het hof van beroep tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Gina H., die zich als onderzoeksrechter voordeed en in heel Vlaanderen families oplichtte voor ruim 666.000 euro, had aanvankelijk drie jaar cel gekregen. Ze zamelde zogenaamd geld in voor de bestrijding van terrorisme.

H. heeft als oplichtster een lange staat van dienst. Al in 1987 werd ze veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Later gaf ze zich uit voor nichtje van de Belgisch industrieel Jan De Clerck, wiens zoon Anthony was ontvoerd en voor wie losgeld werd gevraagd. Zo zamelde ze meer dan 1 miljoen euro in. Ze kreeg daar zeven jaar cel voor.

In 2017 werd ze opnieuw aangehouden nadat ze onder meer in Dendermonde, Knokke-Heist en Brugge en Hamme toesloeg als Brussels onderzoeksrechter. Ze bewoog haar slachtoffers geld te investeren in terreurbestrijding, waarvoor zij met indrukwekkende winsten zouden worden terugbetaald.

Het hof gaf ook een boete van 1200 euro en verklaarde een Rolex van 7900 euro verbeurd. „U bent totaal losgeslagen”, lichtte de rechter de hoge straf toe. „We moeten de maatschappij beschermen tegen vileine mensen zoals u.”