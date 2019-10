Meeste piketadvocaten melden zich voor staking

De overgrote meerderheid van de Nederlandse piketadvocaten wil meedoen aan een aangekondigde stakingsactie in de eerste twee weken van januari. Zo’n 85 procent heeft zich aangemeld, laat de Raad voor de Rechtsbijstand dinsdagavond weten.

Met de actie willen de advocaten hun roep om meer geld voor de sociale advocatuur kracht bijzetten. Wat voor gevolgen de actie precies zal hebben, weet de Raad nog niet. „We zijn de consequenties in kaart aan het brengen, maar vast staat dat de piketdiensten niet op reguliere wijze ingepland kunnen worden.”

Wanneer iemand wordt aangehouden wordt in eerste instantie een piketadvocaat opgeroepen. Die worden betaald door de Staat en staan de verdachte bij.

De beroepsgroep ligt al langer met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) overhoop. Die wil de gesubsidieerde rechtsbijstand op de schop nemen, maar wil daar geen extra geld voor uittrekken. Het tarief dat advocaten in de rechtsbijstand voor elk gewerkt uur betaald krijgen, is de afgelopen jaren flink gedaald.

Onder meer een commissie die in opdracht van de regering onderzoek deed naar de gesubsidieerde rechtsbijstand, heeft juist wel geadviseerd meer geld uit te trekken.

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland stapte vorig jaar mei uit het overleg met de minister. De Nederlandse Orde van Advocaten volgde vorige maand. „Verder overleg is zinloos. We blijven weg uit het topberaad”, zei algemeen deken Johan Rijlaarsdam toen. „De minister is niet gevoelig voor onze argumenten.”

Advocaten roerden zich de afgelopen week ook op sociale media, onder de hashtag #ikpiketnietlanger.