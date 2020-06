Meeste boetes dienstauto’s ministeries voor te hard rijden

Chauffeurs van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren rijden met de dienstauto nog weleens te hard en door rood. Bij zeven ministeries ging het van 2016 tot en met heden om 123 overtredingen, met een totaalbedrag van 6930 euro.

De boete moeten de chauffeurs veelal zelf betalen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Alleen in uitzonderlijke situaties kan een ministerie de bekeuring zelf betalen, als de overtreding de chauffeur niet kan worden verweten.

In het overzicht staat dat verreweg de meeste overtredingen worden begaan met te hard rijden, vaak gaat hem om enkele kilometers te veel. Alleen op 12 oktober 2017 werd met de dienstauto van Financiën 165 km per uur gereden, 35 kilometer harder dan daar was toegestaan. Het leverde een bekeuring op van 348 euro. Kennelijk was er haast want dezelfde dag volgde nog eens een boete van 133 euro.

Het lijstje maakt niet duidelijk of de betrokken bewindspersonen of ambtenaren tijdens de overtreding zelf in de dienstauto zaten.

Het aantal boetes en kosten van de andere vijf ministeries worden later bekendgemaakt.