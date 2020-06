Meerderheid senaat: motie van afkeuring tegen huurbeleid minister

De SP in de Eerste Kamer heeft een motie van afkeuring ingediend tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), omdat ze blijft weigeren de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli tijdelijk stop te zetten. De motie zal worden gesteund door een meerderheid van de senaat, kondigde SP-senator Tiny Kox aan. De coalitiefracties zijn in de minderheid in de Eerste Kamer. Vooralsnog geeft de minister geen krimp, bleek dinsdag.

In een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. De uitspraak hoeft niet te betekenen dat een minister geen vertrouwen meer heeft, maar is wel een stevige reprimande, waartoe de senaat maar heel zelden overgaat. Kox vraagt in dezelfde motie opnieuw om een bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije huursector, dan wel maatregelen van vergelijkbare aard.

Forum voor Democratie (tien zetels) heeft de motie dinsdag niet mede-ondertekend, anders dan de vorige keren. Maar ze kunnen die alsnog steunen. Over de motie zal pas volgende week worden gestemd. Kox „gaat ervan uit dat de minister alsnog haar gezonde verstand gaat gebruiken”.

Een meerderheid in de senaat had Ollongren onlangs al twee keer via een motie opgeroepen af te zien van de huurverhoging vanwege de coronacrisis. De minister zelf wil alleen specifieke maatregelen voor huurders die echt door de crisis in de problemen zijn gekomen. Volgens haar gaat het om 0,5 tot 2 procent van alle huurders.

Ollongren benadrukte de oproep van de senaat serieus te nemen. Ze wees daarbij opnieuw op een aantal stappen die ze heeft gezet om aan de zorgen van de senaat tegemoet te komen, in aanvulling op maatregelen die ze al in de Tweede Kamer had aangekondigd.

In augustus en september wil ze de ontwikkelingen met de huurders opnieuw bekijken, waarbij ze nog meer maatregelen niet uitsluit.