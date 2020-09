Meerderheid Nederlanders voor vrijspraak Wilders

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat Geert Wilders moet worden vrijgesproken voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het programma Dit vindt Nederland! van SBS.

55 procent van de ondervraagden vindt dat de PVV’er vrijspraak verdient, omdat politici een grote vrijheid van meningsuiting moeten hebben. 35 procent is het daarmee oneens en 11 procent heeft geen mening.

46 procent van de ondervraagden is van mening dat Wilders in 2014 te ver ging met zijn ‘minder Marokkanen’-toespraak. Een deel vindt dus dat hij evengoed moet worden vrijgesproken, omdat hij een politicus is.

Voor het onderzoek hebben 517 deelnemers aangegeven of ze het met de stellingen eens of oneens waren, of dat ze geen mening hadden.

Wilders is opgetogen over de resultaten van de enquête. „Geweldig nieuws dat een meerderheid van Nederland kiest vóór de waarheid, vóór de vrijheid van meningsuiting en tégen politieke processen”, laat hij het programma weten.

Ruim zes jaar na de omstreden ‘minder Marokkanen’-uitspraak doet het hof vrijdag uitspraak in het proces tegen Geert Wilders. Het proces duurde langer dan gebruikelijk door onder meer steeds nieuw ingebrachte stukken en een wraking.