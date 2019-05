Meerderheid Kamer wil IS-tribunaal

Nederland moet deelnemen aan een internationaal beraad onder leiding van Zweden over het opzetten van een tribunaal voor het berechten van IS-terroristen.

Daar heeft het CDA, gesteund door een Kamermeerderheid, donderdag op aangedrongen in schriftelijke vragen aan de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De Zweedse minister van Binnenlandse Zaken Damberg, verantwoordelijk voor onder meer terreurbestrijding, zoekt Europese steun voor een internationaal tribunaal en deed deze week Den Haag en Londen aan. „Zo’n tribunaal is de kortste weg naar gerechtigheid en zorgt ervoor dat IS-strijders niet terugkeren naar Nederland”, zegt CDA-Kamerlid Van Helvert. „Het oprichten ervan is bovendien een voornemen uit het regeerakkoord. Hoog tijd dat het wordt uitgevoerd.”

Dat laatste zijn D66, CU, SGP, PvdA, SP en GroenLinks met hem eens. Daarmee is er een Kamermeerderheid.

Op 3 juni belegt Zweden een experttop in Stockholm, waar geïnteresseerde landen een nader plan kunnen uitwerken. Damberg beaamde deze week in NRC dat de komst van een tribunaal juridisch ingewikkeld ligt. Aannemelijk is bijvoorbeeld dat Rusland de komst van een VN-tribunaal in de VN-veiligheidsraad zal blokkeren. Experts zullen daarom moeten kijken naar „een hybride oplossing”, zoals het Sierra Leone-tribunaal. „Lokale berechting met hulp van de internationale gemeenschap”, aldus de Zweed in NRC.