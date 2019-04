Meer wateropslag om droogte te weerstaan

Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt maatregelen om Nederland beter voor te bereiden op extreem droge zomers, zoals die van afgelopen jaar. Ze trekt in totaal 7 miljoen euro uit, onder meer om in zandgebieden meer water op te slaan zodat het grondwater daar tijdig kan worden aangevuld.

„We moeten van kampioen dijken bouwen tegen hoogwater nu ook kampioen wateropslag worden als remedie tegen droge zomers”, zegt Van Nieuwenhuizen. „Ons watermanagement gaan we nog meer inrichten op het vasthouden van water zodat we in komende zomers over grotere buffers beschikken.”

Problemen met de grondwaterstand deden zich met name voor op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. Daarom gaat 4 miljoen euro naar wateropslag in die regio’s, die daar zelf „een veelvoud” van dat bedrag bijleggen.

Nog eens 2 miljoen euro wordt gestoken in maatregelen tegen verzilting, en voor onderzoek en kennisontwikkeling komt 1 miljoen euro beschikbaar. De economische schade als gevolg van de droge zomer van vorig jaar wordt geschat op 500 miljoen tot 2 miljard euro.