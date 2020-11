Meer volksvertegenwoordigers van FVD keren zich tegen Baudet

Nog meer gekozen volksvertegenwoordigers van Forum voor Democratie keren zich tegen Thierry Baudet. "Ongehoord", zegt senator Toine Beukering over het gedrag van de gewezen partijleider. "FVD is een grote, volwassen partij geworden waarin hij het niet meer alleen bepaalt."

Beukering krijgt bijval van mede-senator Nicki Pouw-Verweij. "Los van de beschuldigingen van antisemitisme, waar ondertussen genoeg over gezegd is, is het gijzelen van socialemediakanalen om je zin te krijgen onacceptabel", vindt zij. "Ik steun de lijn van het bestuur."

"De vraag die nu voor ons ligt is of we een partij willen zijn die foute elementen beschermt en klokkenluiders opjaagt of een gezonde partij die trouw is aan haar idealen en openstaat voor kritiek", zegt senator Bob van Pareren. "Ik support ons bestuur en bewonder zijn daadkracht."

Baudet kwam onder vuur omdat hij volgens partijgenoten te weinig deed om uitingen van antisemitisme en homofobie bij de jongerenbeweging aan te pakken. Hij trok zich terug als politiek leider en voorzitter. Maar op dat besluit kwam hij woensdag terug door een lijsttrekkersverkiezing aan te kondigen en zichzelf kandidaat te stellen.

Het partijbestuur wil daar evenwel niets van weten en vroeg Baudet alsnog terug te treden. Hij weigert dat, en heeft ervoor gezorgd dat de bestuursleden niet meer namens FVD kunnen communiceren met de achterban via de website en social media.

Ook provinciale afgevaardigden keren zich af van Baudet. "Dit circus moet per direct stoppen, in het belang van onze partij, onze kiezers en ons land", aldus het Noord-Hollandse Statenlid Daniël van den Berg. Hij roept Baudet op "de strijd te staken".

Ook voorzitter Matthijs Sandmann van de Statenfractie in Zuid-Holland roept Baudet tot de orde. "Er is maar één manier om deze rollercoaster te stoppen", zegt hij. "Volg de statuten". Daarin staat dat het bestuur bepaalt hoe de kandidatenlijst eruitziet die aan de leden wordt voorgelegd, niet alleen Baudet.