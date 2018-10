Meer vluchten in Brussel gecanceld om staking

Op Brussels Airport zijn vrijdag ongeveer 150 vluchten geannuleerd vanwege een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Onder anderen passagiers van Ryanair zijn getroffen door de staking, die donderdagavond begon. Overleg heeft niets opgeleverd. Het personeel gaat volgens de vakbonden voorlopig niet aan het werk.

Ook vluchten van KLM, TAP Portugal, HOP! Air France en TUI hebben er last van. Zo’n driehonderd mensen moesten de nacht door de staking doorbrengen op het vliegveld. De luchthaven in Zaventem adviseert reizigers op de website te kijken of de bagage voor hun vlucht wordt afgehandeld door Aviapartner.

Het personeel van Aviapartner legde het werk onder meer neer om te protesteren tegen een „totaal gebrek aan sociaal overleg”. Medewerkers klagen over onveilig materieel, onderbezetting, een gebrek aan respect en afspraken die niet worden nageleefd.

De vakbonden en de directie hebben vrijdag om de tafel gezeten, maar het overleg is voor onbepaalde tijd geschorst. De directie van het afhandelingsbedrijf heeft volgens de vakbonden geen aanvaardbare voorstellen gedaan.