Meer veilige parkeerplaatsen voor truckers EU

Vrachtwagenchauffeurs in de EU krijgen meer plekken waar ze overdag en ’s nachts veilig kunnen parkeren zonder het risico te lopen dat hun lading wordt geroofd. Ladingdiefstallen, vaak door bendes, gebeuren in 70 procent van de gevallen op onbeveiligde parkeerplaatsen. Daar proberen migranten ook steeds vaker in vrachtwagens te klimmen.

Op een conferentie in Brussel zal EU-transportcommissaris Violeta Bulc dinsdag toezeggen dat er meer geld beschikbaar komt voor beveiligde parkeerplaatsen langs snelwegen. Die moeten dan wel overal aan dezelfde eisen voldoen, omdat truckers nu vaak niet duidelijk is hoe veilig een parkeerterrein is en welke voorzieningen er zijn. Ze moeten ook makkelijk te weten kunnen komen of er nog plaats is en wat de kosten zijn.

Bulc is ervan overtuigd dat chauffeurs de parkeerplaatsen veel vaker gaan gebruiken als de standaarden overal gelijk zijn. Ze zet daarvoor een groep deskundigen aan het werk. Die onderzoekt ook waar er langs het Europese snelwegnetwerk een tekort is aan veilige parkeerplekken.

Europarlementariër Peter van Dalen, die de conferentie mede organiseert, is blij dat er stappen worden gezet. Volgens de ChristenUnie-politicus is de huidige situatie niet langer houdbaar. Hij verwijst naar incidenten met migranten in bijvoorbeeld Moerdijk en Hoek van Holland, maar ook in België en Frankrijk.

Van Dalen vindt dat als er eenmaal voldoende beveiligde plaatsen zijn, er bijvoorbeeld met boetes moet worden opgetreden tegen chauffeurs die het dan toch nog vertikken ze te gebruiken.