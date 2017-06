Meer speeddates voor aanpak lerarentekort

Om het tekort aan leraren in het basisonderwijs aan te pakken, komen er meer speeddates tussen scholen en leraren die met een uitkering thuis zitten. Een proef hiermee in Rotterdam leverde voldoende succes op om het project uit te breiden.

Er zitten ruim 6000 mensen thuis met een uitkering die les mogen geven in het primair onderwijs. „In tijden van fors oplopend lerarentekort kunnen we ons dit niet veroorloven”, schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer. De maatregel kan een „voorzichtige bijdrage” leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.

Vooral in de grote steden in de Randstad en Noord-Gelderland en Centraal Groningen zijn er te weinig leraren. Er is volgens Bussemaker en Dekker niet „één eenvoudige oplossing” voor het tekort. In het basisonderwijs wordt dinsdag gestaakt voor meer loon en minder werkdruk.